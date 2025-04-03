Тарифи Трампа торкнулися безлюдних островів поряд з Арктикою

Безлюдні острови Херд і Макдональд, розташовані в субарктичній частині Індійського океану, були включені до списку територій, які підпадають під введені президентом США Дональдом Трампом взаємні мита, повідомляє портал Axios.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з опублікованими даними, ці віддалені ділянки суші мають сплачувати базову ставку в 10%.

Острови Херд і Макдональд відомі насамперед своїми колоніями пінгвінів і тюленів, а також вулканом Біг-Бен, що є найвищою точкою цих територій.

Дані острови мають статус природного заповідника і знаходяться приблизно за 4 тисячі кілометрів від австралійського материка, уточнив портал.

Примітно, що ці острови не мають постійного населення і не є самостійними державами — вони є «одними з найвіддаленіших ділянок суші на Землі» і перебувають під управлінням Австралії, передає видання.

У Білому домі пояснили, що включення цих територій до списку санкцій обумовлено саме їх приналежністю до Австралії, проти якої також вводяться торгові обмеження.

При цьому, за даними Світового банку за 2022 рік з островів було налагоджено імпорт у категоріях «машини та електроніка», а також «товари промислового виробництва». У свою чергу США здійснювало постачання на острови в категоріях «різне» та «продовольство».

Заходи щодо островів, як і інших порушених держав, набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, зазначається у документі на сайті Білого дому.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.