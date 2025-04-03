Зростання цін на нові автомобілі в США через мита може становити до $15 тисяч

Зростання цін на нові автомобілі в США може становити від $5 тис. до $15 тис., вважає аналітик Wedbush Ден Айвз.

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Мита Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про введення мит у розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва. Вони вже набули чинності. Раніше Трамп попереджав, що такі ж протекціоністські заходи можуть бути поширені і на деякі автомобільні компоненти.

У середу американський президент також оголосив про введення дзеркального мита проти торгових партнерів його країни і повідомив, що встановив мінімальний рівень тарифів у 10% для всього імпорту до Штатів.

За даними Cox Automotive, середня ціна операції з купівлі нового автомобіля в лютому склала $48,039 тис. Якщо додати до цієї ціни ще $5 тис., то збільшення становитиме близько 10%, а якщо додати $15 тис. — то понад 30%, пише Market Watch.

Айвз — не єдиний експерт, який пророкує автолюбителям у США непрості часи.

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Галузевий аналітик Bloomberg Intelligence Стів Ман вважає, що націнка на нові автомобілі становитиме від $3,5 тис. до $10 тис. залежно від марки та моделі. Якщо тягар тарифів буде повністю перекладено на плечі покупців, то, за даними iSeeCars, нові автомобілі стануть для них дорожчими приблизно на $6−16 тис.

Прямий вплив тарифів на базові ціни — лише один із неприємних факторів. Покупці можуть мати справу з подорожчанням автокредитів на тлі зростання вартості позикових коштів.

На думку експертів, витрати на страхування автомобілів також зростуть, оскільки страховики включатимуть до страхових внесків вищу вартість їхньої заміни.

Білий дім розглядає тарифи Трампа як спосіб стимулювати зростання внутрішнього виробництва та кількості робочих місць. У недавньому інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що його не турбує, якщо ціни на іноземні автомобілі зростуть. Президент висловив упевненість у тому, що в цьому випадку люди купуватимуть автомобілі американського виробництва.

Айвз сумнівається у реалістичності такого сценарію.

«Концепція американського автовиробника, який використовує комплектуючі із США — це вигадка, і знадобляться роки, щоб зробити цю концепцію реальністю», — наводить його слова Market Watch. Щоб перенести приблизно 10% ланцюжка поставок автомобільного сектора на американську землю, потрібно три роки та мільярди доларів, зазначає експерт.

«На наш погляд, від введення цього мита не виграє ніхто», — написав Айвз.

Тим часом Ford Motor Co. вирішила використати ситуацію з митами для збільшення власних продажів. Компанія анонсувала значні знижки на моделі. У період з 3 квітня до 2 червня Ford пропонує всім покупцям ті ж знижки, які він надає своїм співробітникам, йдеться в заяві компанії.

Угода поширюється на газові, електричні, гібридні та дизельні моделі, але не поширюється на дорогі моделі Ford Raptor, оновлені позашляховики Lincoln Navigator та Expedition, а також комерційні вантажівки Super Duty, пише Bloomberg.

Тим часом, європейські автовиробники планують нарощувати виробництво на своїх заводах у США.

«Нам доведеться збільшити кількість автомобілів, які ми збираємо в США, і, безперечно, перенести виробництво ще однієї моделі на цей завод», — сказав глава Volvo Cars Хокан Самуельссон в інтерв'ю в четвер, маючи на увазі завод компанії поблизу Чарльстона (штат Південна Кароліна), де здійснюється складання електромобілів EX90 та Polestar.

Mercedes Benz Group також розглядає можливість перенесення виробництва ще однієї моделі у США. Цей крок може бути необхідний з урахуванням нових мит, сказав директор Mercedes із виробництва Йорг Бурцер. Компанія має завод у Тускалусі (штат Алабама).

«Ми все ще оцінюємо наслідки цих тарифів, — заявив Бурцер у кулуарах заходу компанії в Штутгарті. — Ми розробили деякі плани, але ключовим фактором буде гнучкість».