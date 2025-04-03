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3 квітня 2025, 15:12

Земельна корупція у Києві: Кличко повідомив про звільнення посадовців в КМДА

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців, які фігурують у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці. Про це мер написав у Telegram.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців, які фігурують у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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зі своїх посад у КМДА звільнені:

  • заступник голови КМДА Петро Оленич;
  • заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва, з посади директора КП «Інженерний центр». А фракція партії УДАР розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Звільнені також і наступні посадовці:

  • директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;
  • директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;
  • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. За словами Кличка, як тільки вийде — буде звільнений.

Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А секретар Київради Володимир Бондаренко має статус свідка.

«І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради», — зазначив Кличко.

Передісторія

6 лютого 2025 року САП та НАБУ провели масштабну операцію «Чисте місто» у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Підозри у справі отримали 10 осіб, серед них — керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023−2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Водночас завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

«Українська правда» знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, на момент реалізації операції САП та НАБУ «Чисте місто» він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
3 квітня 2025, 18:02
#
Как там с уголовными делами?
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