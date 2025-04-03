Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Сполучених Штатах через загрозу дефіциту торгового балансу. Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

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Що відомо

«Великий та стійкий щорічний дефіцит торгівлі товарами США призвів до спустошення нашої виробничої бази, спричинив відсутність стимулів для розширення потужностей передового вітчизняного виробництва, підірвав критично важливі ланцюги постачання та зробив нашу оборонно-промислову базу залежною від іноземних противників», — йдеться в повідомленні з обґрунтуванням універсальних мит Трампа.

Як пише Bloomberg, запровадження надзвичайного стану дозволяє Трампу використовувати особливі повноваження для запровадження мит.

Тарифи залишатимуться в силі, доки Трамп не визначить, що загроза від торговельного дефіциту усунена.

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Він залишає за собою право змінювати тарифи: підвищувати їх у відповідь на відплатні заходи інших країн або знижувати, якщо партнери вживатимуть заходів для розв'язання проблем торгівлі.

Для Канади та Мексики діятиме особливий режим у зв'язку з торговельною угодою USMCA.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трампоголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.