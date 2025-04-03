Акції Adidas та Puma падають після введення нових тарифів США

Акції Adidas та Puma різко знизилися у четвер після запровадження нових тарифів президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Investing.

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Що відомо

Тарифи, які стосуються кількох ключових ринків постачальників для виробників спортивного одягу, призвели до значного зниження вартості їхніх акцій.

Акції Adidas впали на 9%, досягнувши майже річного мінімуму. Puma також зафіксувала суттєве зниження: акції компанії обрушилися на 11% до найнижчого рівня з листопада 2016 року станом на 10:06 за московським часом.

Акції Nike, що котируються на Франкфуртській біржі, також зазнали спаду того ж дня, знизившись на 6,5%.

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