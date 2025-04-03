Притік прямих іноземних інвестицій в Україну зменшився на чверть

У 2024 році притік прямих іноземних інвестицій в Україну склав $3 329 млн. Проти 2023 року притік прямих іноземних інвестицій скоротився на чверть (-$1,16 млрд). Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ .

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Левова частка (71,6%) потоку прямих іноземних інвестицій у 2023 році — залишається реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($2 380 млн). Проти позаминулого року сума реінвестованих доходів скоротилась на 30% (-$1,02 млрд).

«Скорочення ймовірно пов’язано із послабленнями валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ, в т. ч. на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року», — зазначив Гетманцев.

Водночас також суттєво знизився обсяг боргових інструментів через скорочення зобов’язань перед іноземними інвесторами — афілійованими підприємствами (насамперед за торгівельними кредитами).

Як результат, обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій (запас) за минулий рік зменшився на 0,7% ($0,38 млрд) до $54,57 млрд. Це на 17% менше, ніж за останній рік перед повномасштабною війною (2021 — $65,75 млрд).

«Накопичені прямі іноземні інвестиції, якщо їх порівнювати на душу населення із країнами Центральної та Східної Європи, були і залишаються на дуже низькому рівні. Якщо брати ту ж Польщу, яку до війни можна було вважати +/- співставною із нами за чисельністю населення, то обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій там становить $335,5 млрд (за 2023), тобто є у 6 разів більшим», — зазначив Гетманцев.