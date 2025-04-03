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3 квітня 2025, 9:02

ЄБРР виділить 1 мільярд євро енергетичному сектору України

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити близько 1 мільярда євро ($1,1 мільярда) цього року, щоб допомогти Україні відновити пошкоджену війною енергетичну інфраструктуру та підвищити стійкість до енергетичних криз, заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, пише Reuters.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити близько 1 мільярда євро ($1,1 мільярда) цього року, щоб допомогти Україні відновити пошкоджену війною енергетичну інфраструктуру та підвищити стійкість до енергетичних криз, заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, пише Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАтаки на енергетикуЗа понад три роки війни росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами, ушкоджуючи об'єкти генерації та передачі електроенергії, що призводило до відключень електропостачання.
Фото: point.md

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Атаки на енергетику

За понад три роки війни росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами, ушкоджуючи об'єкти генерації та передачі електроенергії, що призводило до відключень електропостачання.

ЄБРР є одним із ключових кредиторів України, і підтримка енергетичного сектору залишиться пріоритетом цього року, заявив Патроне у заяві, опублікованій у середу.

«… Енергетична безпека є найважливішою, і на сьогоднішній день ми виділили 2 мільярди євро», — сказав Патроне журналістам.

«Але з урахуванням діяльності, яку ми збираємося завершити, а також з урахуванням того, що ми маємо, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року вони становитимуть близько 3 мільярдів, ймовірно».

Читайте також: ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 мільярдів євро щорічно після закінчення війни

Оскільки росія активізувала свої атаки у березні 2024 року, Україна втратила половину своїх доступних потужностей із виробництва електроенергії, заявили офіційні особи.

Патроне сказав, що відновлювані джерела енергії становлять близько 10% енергетичного балансу України, і ЄБРР розглядає проєкти щодо розширення цієї частки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що ЄБРР працює з державною енергетичною компанією «Нафтогаз» над пакетом фінансування, щоб допомогти їй придбати природний газ наступної зими.

ЄБРР направив в Україну 6,4 мільярда євро з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
3 квітня 2025, 10:16
#
Ахметов руки потирает от прибыли😂
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