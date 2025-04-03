ЄБРР виділить 1 мільярд євро енергетичному сектору України

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити близько 1 мільярда євро ($1,1 мільярда) цього року, щоб допомогти Україні відновити пошкоджену війною енергетичну інфраструктуру та підвищити стійкість до енергетичних криз, заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, пише Reuters.

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Атаки на енергетику

За понад три роки війни росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами, ушкоджуючи об'єкти генерації та передачі електроенергії, що призводило до відключень електропостачання.

ЄБРР є одним із ключових кредиторів України, і підтримка енергетичного сектору залишиться пріоритетом цього року, заявив Патроне у заяві, опублікованій у середу.

«… Енергетична безпека є найважливішою, і на сьогоднішній день ми виділили 2 мільярди євро», — сказав Патроне журналістам.

«Але з урахуванням діяльності, яку ми збираємося завершити, а також з урахуванням того, що ми маємо, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року вони становитимуть близько 3 мільярдів, ймовірно».

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Оскільки росія активізувала свої атаки у березні 2024 року, Україна втратила половину своїх доступних потужностей із виробництва електроенергії, заявили офіційні особи.

Патроне сказав, що відновлювані джерела енергії становлять близько 10% енергетичного балансу України, і ЄБРР розглядає проєкти щодо розширення цієї частки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що ЄБРР працює з державною енергетичною компанією «Нафтогаз» над пакетом фінансування, щоб допомогти їй придбати природний газ наступної зими.

ЄБРР направив в Україну 6,4 мільярда євро з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.