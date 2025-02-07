ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 мільярдів євро щороку після закінчення війни

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий збільшити щорічні інвестиції в Україну до 3 млрд євро після завершення війни. Про це в інтерв'ю Reuters повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Вона зазначила, що модернізація енергетичної галузі та розвиток відновлюваних джерел енергії можуть стати важливим фактором залучення приватних інвестицій після війни.

«Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність у країні - це дійсно стимулюватиме динаміку зростання», — сказала вона.

Раніше у ЄБРР наголошували про плани цього року вкласти щонайменше 1,5 млрд євро для підтримки української економіки та бізнесу.

Президент ЄБРР заявила, що банк зосередиться на приватному секторі України, особливо на енергетиці після неодноразових атак росії на національну енергомережу, а також національну та муніципальну інфраструктуру.

«Наш план полягає в тому, щоб підтримувати цей рівень інвестицій. Ми прагнемо інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро у цьому році, але якщо зможемо зробити більше — обовʼязково це зробимо», — заявила Рено-Бассо.