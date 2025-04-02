Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 4 копійки

Національний банк України встановив на 2 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,373 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 2 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,60 грн (на 1 квітня курс було встановлено на рівні 44,82 грн). Європейська валюта подешевшала на 22 копійки.

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