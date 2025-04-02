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2 квітня 2025, 17:11

У 2025 році Україні бракує майже $10 мільярдів на відбудову — Шмигаль

Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже $10 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже $10 млрд.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС», — зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що цього року бюджетна потреба у міжнародній підтримці становить $39,3 млрд, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

Прем'єр також сказав, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже $7,4 млрд на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже $10 млрд.

«Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік — максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ», — додав Шмигаль.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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