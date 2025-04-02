Кабмін дозволив бронювати до 75% комунальників

Кабінет Міністрів ухвалив постанову , яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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Зазначається, що відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг.

«Ці критично важливі зміни ініційовані Міністерством розвитку громад та територій для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

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Зазначається, що завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.