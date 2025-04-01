В Україні почали діяти оновлені правила бронювання працівників

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Що змінюється з 1 квітня

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Що робити підприємствам, які ще не оновили статус

Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою (інструкцію дивіться тут).

Після підтвердження нового статусу критичності оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

В Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал «Дія». Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.