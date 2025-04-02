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2 квітня 2025, 11:28

75% переселенців не планують переїзду з громад, де мешкають зараз — дослідження

75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз. Про це свідчать результати восьмої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження «Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення», пише «Укрінформ».

75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

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Результати дослідження

За результатами дослідження, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до ВПО, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% — не готові).

Крім того, зросла частка ВПО, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу. Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив всього 37%, то станом на кінець 2024 року — вже 56%.

Найбільше — з 16% до 33% — зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% ВПО знайшли дистанційну роботу, а 18% — зберегли попередню роботу.

Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб — це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).

Методика дослідження

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи в рамках Програми «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
2 квітня 2025, 13:15
#
Це інфа для столичних ріелторів… Захід рулить!:)
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
2 квітня 2025, 14:20
#
Бо Порошенко добре наварился на людях сини в Лондоні живут поизовники
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