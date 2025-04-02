Ізраїль скасував мита на всі товари зі США

Ізраїль оголосив про скасування мит на всі товари, що імпортуються зі Сполучених Штатів, свого найбільшого торгового партнера. Про це пише агентство «Анадолу».

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Згідно із спільною заявою канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, міністерства фінансів та міністерства економіки та промисловості, уряд на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху ухвалив рішення скасувати всі мита на товари зі Сполучених Штатів.

У заяві нагадується, що відповідно до угоди про вільну торгівлю, підписаної зі США в 1985 році, Ізраїль нині не обкладає митом більшість товарів, що імпортуються з цієї країни (близько 99 відсотків).

У заяві йдеться, що звільнення від податків продуктів, що імпортуються зі США, почнеться з обмеженої кількості товарів у категоріях продовольства та сільськогосподарської продукції, а потім поширюватиметься на всі товари, і стверджується, що скасування мит на продовольчі та сільськогосподарські товари дозволить знизити вартість життя ізраїльського народу.

Експорт товарів з Ізраїлю до США 2024 року становив 17,3 мільярда доларів, а експорт послуг — 16,7 мільярда доларів.

Коментуючи рішення про скасування мит на американські товари, прем'єр-міністр Нетаньяху заявив: «Скасування мит на американські товари — це додатковий крок у десятирічній політиці урядів, які я очолюю, спрямованої на відкриття ринку для конкуренції, диверсифікацію економіки і зниження вартості життя. Окрім економічних вигод для ринку та громадян Ізраїлю, ці зусилля дозволять нам ще більше зміцнити союз та зв'язки між Ізраїлем та Сполученими Штатами».

Міністр фінансів Бецалель Смотрич з цього приводу зазначив: «Звільнення від мит буде корисним для держави Ізраїль. Воно відповідає політиці уряду боротьби з зростанням вартості життя. Це навіть підвищить конкуренцію у продовольчому секторі».

Примітно, що цей крок Ізраїлю зроблено незадовго до того, як набуло чинності рішення США про введення тарифів у відповідь.