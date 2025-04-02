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2 квітня 2025, 11:10

Ізраїль скасував мита на всі товари зі США

Ізраїль оголосив про скасування мит на всі товари, що імпортуються зі Сполучених Штатів, свого найбільшого торгового партнера. Про це пише агентство «Анадолу».

Ізраїль оголосив про скасування мит на всі товари, що імпортуються зі Сполучених Штатів, свого найбільшого торгового партнера.
Фото: bbc.com

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Деталі

Згідно із спільною заявою канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, міністерства фінансів та міністерства економіки та промисловості, уряд на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху ухвалив рішення скасувати всі мита на товари зі Сполучених Штатів.

У заяві нагадується, що відповідно до угоди про вільну торгівлю, підписаної зі США в 1985 році, Ізраїль нині не обкладає митом більшість товарів, що імпортуються з цієї країни (близько 99 відсотків).

У заяві йдеться, що звільнення від податків продуктів, що імпортуються зі США, почнеться з обмеженої кількості товарів у категоріях продовольства та сільськогосподарської продукції, а потім поширюватиметься на всі товари, і стверджується, що скасування мит на продовольчі та сільськогосподарські товари дозволить знизити вартість життя ізраїльського народу.

Експорт товарів з Ізраїлю до США 2024 року становив 17,3 мільярда доларів, а експорт послуг — 16,7 мільярда доларів.

Коментуючи рішення про скасування мит на американські товари, прем'єр-міністр Нетаньяху заявив: «Скасування мит на американські товари — це додатковий крок у десятирічній політиці урядів, які я очолюю, спрямованої на відкриття ринку для конкуренції, диверсифікацію економіки і зниження вартості життя. Окрім економічних вигод для ринку та громадян Ізраїлю, ці зусилля дозволять нам ще більше зміцнити союз та зв'язки між Ізраїлем та Сполученими Штатами».

Міністр фінансів Бецалель Смотрич з цього приводу зазначив: «Звільнення від мит буде корисним для держави Ізраїль. Воно відповідає політиці уряду боротьби з зростанням вартості життя. Це навіть підвищить конкуренцію у продовольчому секторі».

Примітно, що цей крок Ізраїлю зроблено незадовго до того, як набуло чинності рішення США про введення тарифів у відповідь.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
2 квітня 2025, 11:17
#
1%?:))
+
+15
bonv
bonv
2 квітня 2025, 11:17
#
Мудрі євреї:)))
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