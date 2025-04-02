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2 квітня 2025, 10:45

Дефіцит готівки: Жителі Гази ремонтують пошкоджені купюри вручну

Після відновлення ізраїльської блокади і припинення поставок готівки в сектор, переведення в готівку електронних переказів у Газі перетворилося на тіньовий бізнес, контрольований групою брокерів і посередників, пише видання Financial Times. Ці «касові» трейдери продають готівку в обмін на банківські перекази, а комісійні зросли з 15% до 30% лише за кілька тижнів.

Після відновлення ізраїльської блокади і припинення поставок готівки в сектор, переведення в готівку електронних переказів у Газі перетворилося на тіньовий бізнес, контрольований групою брокерів і посередників, пише видання Financial Times.
Фото: aa.com.tr

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Банківська система

«Клієнт переводить мені 1000 шекелів, а отримує на руки 700», — розповідає один з брокерів на півночі Гази, який відмовився назвати своє ім'я.

Офіційна банківська система в регіоні фактично перестала існувати: більшість відділень зруйновані авіаударами, банкомати порожні, а з 290 мільйонів доларів депозитів у банках Гази понад 180 мільйонів було викрадено, повідомила Палестинська грошово-кредитна адміністрація (PMA).

До війни PMA регулярно поповнювала запаси готівки та замінювала старі купюри, але з 7 жовтня 2023 року Ізраїль повністю блокував будь-які постачання грошей. Останній працюючий банкомат у Газі відключився наприкінці 2024 року.

Внаслідок цього колапсу готівки утворилася ціла підпільна економіка. Посередники закуповують валюту в імпортерів товарів, оплачуючи їх через перекази, а потім перепродують за готівку з націнкою. В умовах, коли більшість продавців відмовляються приймати безготівкову оплату, мешканці Гази просто не мають альтернатив.

«Уся економіка Гази тепер працює на кеші», — каже професор та фахівець із монетарної політики Саїф ад-Дін Оде. — «Бо власники товарів та імпортери приймають лише його».

Більшість грошей, що звертаються в анклаві, настільки зношена, що багато продавців відмовляються їх приймати, що породило нову професію: ремонтники готівки, які ретельно лагодять порвані, брудні або іржаві гроші. Абу Мохаммед із північної частини Гази відточив техніку ремонту порваних купюр після того, як йому відмовили продавці у прийомі 200 доларів.

Будівельник за фахом, він навчився занурювати зношені та брудні купюри у хлорку, промивати їх у воді, а потім розкладати на просушування. Для монет, покритих стійкою іржею, він використовує краплі азотної кислоти.

Влада Гази намагалася обмежити комісії на переведення в готівку до 5% у період перемир'я, проводила арешти, але ситуація не змінилася. Останній наступ Ізраїлю знову змусив поліцейських та чиновників міністерства економіки втекти, розповів дослідник відомства Мухаммед Барбакх. Один із брокерів визнає: «Зараз майже неможливо знайти готівку. Ми насилу здобуваємо хоч щось».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
2 квітня 2025, 11:19
#
Жесть, а не комісія.
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0
bonv
bonv
2 квітня 2025, 11:20
#
Готівка в кризу рулить.
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