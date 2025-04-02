Ілон Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей світу від Forbes

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 квітня 2025, 10:13

Ілон Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей світу від Forbes

Засновник та голова компаній Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск випередив власника LVMH Бернара Арно і зайняв перший рядок у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.

Засновник та голова компаній Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск випередив власника LVMH Бернара Арно і зайняв перший рядок у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінився статок МаскаЗа рік статки Маска збільшилися в 1,8 рази, в тому числі через зрослу ринкову вартість xAI і SpaceX, і склали $342 млрд, за даними журналу на 7 березня.
Фото: Associated Press

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився статок Маска

За рік статки Маска збільшилися в 1,8 рази, в тому числі через зрослу ринкову вартість xAI і SpaceX, і склали $342 млрд, за даними журналу на 7 березня. Forbes зазначає, що Маск став першою людиною, статок якої перевищив $300 млрд.

Топ-5 багатіїв

До топ-5 найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг ($216 млрд), засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос ($215 млрд), глава Oracle Corp. Ларрі Еллісон ($192 млрд) та родина Арно ($178 млрд).

Дані Forbes показали, що сукупний обсяг доларових мільярдерів зі списку зріс на $2 трлн, до рекордних $16,1 трлн. Ця сума перевищує річний ВВП більшості країн, за винятком США та Китаю, зазначає видання.

Читайте також: В Україні збільшилася кількість мільярдерів — Forbes

У 2025 році список Forbes збільшився на 247 позицій — до 3028 осіб, що є найбільшим показником історії рейтингу, що ведеться з 1987 року. Число мільярдерів, чиї статки становлять $100 млрд або більше, збільшилося до 15, тоді як ще в 2017 році таких величезних капіталів не було.

Найбагатшою жінкою у списку Forbes стала Еліс Волтон, дочка засновника рітейлера Walmart Inc. Її статки оцінюються в $101 млрд. Уолтон відтіснила з першої позиції спадкоємницю імперії L'Oreal Франсуазу Беттанкур Майєрс ($81,6 млрд).

Загалом у новому списку Forbes 406 жінок, тоді як у 2024 році їх було 369. Дев'ять із десяти найбагатших жінок світу успадкували свій статок. Найбагатшою жінкою, яка самостійно заробила капітал ($37,7 млрд), стала Рафаела Апонте-Діамант, яка є одним із засновників великої судноплавної компанії.

Найбільше мільярдерів (902 особи) зафіксовано у США. Друге місце посідає Китай (450 або 516 з урахуванням Гонконгу), а третє — Індія (205).

Нагадаємо

До нинішнього глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів. Найбагатшим серед українських підприємців залишається Рінат Ахметов.

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п'ять українців. При цьому із нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають allfinanz1, vPrirech, Ярослав Голобородько и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами