Ілон Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей світу від Forbes

Засновник та голова компаній Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск випередив власника LVMH Бернара Арно і зайняв перший рядок у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.

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Як змінився статок Маска

За рік статки Маска збільшилися в 1,8 рази, в тому числі через зрослу ринкову вартість xAI і SpaceX, і склали $342 млрд, за даними журналу на 7 березня. Forbes зазначає, що Маск став першою людиною, статок якої перевищив $300 млрд.

Топ-5 багатіїв

До топ-5 найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг ($216 млрд), засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос ($215 млрд), глава Oracle Corp. Ларрі Еллісон ($192 млрд) та родина Арно ($178 млрд).

Дані Forbes показали, що сукупний обсяг доларових мільярдерів зі списку зріс на $2 трлн, до рекордних $16,1 трлн. Ця сума перевищує річний ВВП більшості країн, за винятком США та Китаю, зазначає видання.

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У 2025 році список Forbes збільшився на 247 позицій — до 3028 осіб, що є найбільшим показником історії рейтингу, що ведеться з 1987 року. Число мільярдерів, чиї статки становлять $100 млрд або більше, збільшилося до 15, тоді як ще в 2017 році таких величезних капіталів не було.

Найбагатшою жінкою у списку Forbes стала Еліс Волтон, дочка засновника рітейлера Walmart Inc. Її статки оцінюються в $101 млрд. Уолтон відтіснила з першої позиції спадкоємницю імперії L'Oreal Франсуазу Беттанкур Майєрс ($81,6 млрд).

Загалом у новому списку Forbes 406 жінок, тоді як у 2024 році їх було 369. Дев'ять із десяти найбагатших жінок світу успадкували свій статок. Найбагатшою жінкою, яка самостійно заробила капітал ($37,7 млрд), стала Рафаела Апонте-Діамант, яка є одним із засновників великої судноплавної компанії.

Найбільше мільярдерів (902 особи) зафіксовано у США. Друге місце посідає Китай (450 або 516 з урахуванням Гонконгу), а третє — Індія (205).

Нагадаємо

До нинішнього глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів. Найбагатшим серед українських підприємців залишається Рінат Ахметов.

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п'ять українців. При цьому із нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.