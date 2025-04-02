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2 квітня 2025, 9:50

ЄС оштрафував 15 автовиробників на 458 млн євро за махінації з утилізацією авто

Антимонопольне відомство ЄС наклало штраф у розмірі 458 млн євро на 15 великих автовиробників та Європейську асоціацію автовиробників (ACEA) за участь у картелі, який тривалий час діяв у сфері утилізації транспортних засобів. Про це пише Forbes.ua з посиланням на Financial Times.

Антимонопольне відомство ЄС наклало штраф у розмірі 458 млн євро на 15 великих автовиробників та Європейську асоціацію автовиробників (ACEA) за участь у картелі, який тривалий час діяв у сфері утилізації транспортних засобів.
Фото: nua.in.ua

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Що відомо

Mercedes-Benz, хоча й брав участь у змові, уникнув покарання, оскільки у 2019 році першим повідомив європейських регуляторів про порушення.

Серед інших учасників картелю були Volkswagen, Renault, Stellantis, BMW, Ford, Toyota, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Opel і Volvo Cars, а також ACEA. Усі вони визнали свою провину та погодилися на врегулювання з Європейською Комісією.

Зазначається, що з 2002 по 2017 роки автовиробники спільно домовлялися не оплачувати автодемонтажникам утилізацію старих автомобілів, які класифікуються як відходи. Крім того, вони узгоджували свої заяви про те, наскільки їхні машини придатні до переробки.

За даними FT, ACEA сприяла цьому процесу, влаштовуючи зустрічі та допомагаючи координувати дії своїх членів.

Комісар ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера заявила, що Єврокомісія рішуче боротиметься з будь-якими картельними змовами, особливо тими, які обмежують доступ споживачів до екологічніших рішень.

Розслідування проводилося спільно з Управлінням з питань конкуренції та ринків Великої Британії.

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Нагадаємо

Утилізація автомобілів у Європейському Союзі регулюється низкою нормативних актів, ключовим з яких є Директива про утилізацію транспортних засобів кінцевого строку служби (End-of-Life Vehicles Directive, ELV), прийнята у 2000 році (2000/53/EC).

У 2023 році Єврокомісія запропонувала оновлений Регламент щодо утилізації транспортних засобів (ELV Regulation), який розширює і замінює попередні правила, щоб зробити автопромисловість більш екологічною та відповідною принципам циркулярної економіки.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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