Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 5 копійок

Національний банк України встановив на 1 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4228 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 1 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,82 грн (на 28 березня курс було встановлено на рівні 44,74 грн). Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.

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