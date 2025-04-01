Мотоцикли та мопеди можуть їздити смугами громадського транспорту — зміни в ПДР

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«Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — зазначив Мельничук.

Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

Раніше смугами громадського транспорту могли їздити авто екстрених служб, таксисти та велосипедисти.

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