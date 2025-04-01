Україна залучить 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло

Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою «єВідновлення». Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою «єВідновлення», — зазначив Шмигаль.

Премʼєр нагадав, що торік за отримані від цього банку кошти профінансували 2,8 тисячі житлових сертифікатів.

«Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла», — зазначив голова уряду.

Шмигаль додав, що Кабмін також ухвалив рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

«Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1 100 родин ВПО. Крім того, проєкти відновлення в житловій сфері нам допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через ініціативу НОРЕ. За її рахунок уже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проєкту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок.», — додав Шмигаль.