Нацполіція попередила про нову схему від шахраїв — «Підпишіть петицію»

В умовах війни в Україні зростає кількість кіберзлочинів. Шахраї використовують довіру громадян, щоб виманювати гроші, персональні дані й отримувати доступ до банківських рахунків. Сьогодні шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій». Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Як працює схема

Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.

Як розпізнати шахрайський сайт

Перше правило — перевіряйте URL-адресу сайту. У шахраїв вона буде містити зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний. Підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.