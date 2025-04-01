Нещодавно до Індії прибула перша пробна партія українських яблук. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Україна вперше експортувала яблука до Індії
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Зазначається, що Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії підтвердило успішне завершення інспекційних заходів цієї партії. Індійська сторона високо оцінила якість української продукції та її відповідність встановленим вимогам.
«Отримали фідбек від нашого партнера — Республіки Індія. А саме позитивно відзначили роль служби за участі Посольства України в Республіці Індія забезпечила дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції до Індії», — заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що спільно з українськими посольствами та МЗС продовжують працювати над розширенням можливостей для укрїнських виробників.
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Коментарі - 1
Тим часом ООН в своїх докладах говорить про те, що порядку 5 мільйонів українців щодня не доїдають, зато ми експортуємо зерно, яблука, мед і купу всього іншого, а, ну і потужно піднімаємо податки, можемо собі дозволити врешті решт)) а ще в нас регулярно депутати зп самі собі піднімають і компенсуються по 60лимонів грн за оренду житла, вони ж в нас «бідні», але ви донати скидайте і побільше, щоб пан стерненко міг собі по 15к гнр купувати кофти в Stone Island, пан притула міг купувати собі кілька квартир в Києві протягом війни, а пан ігор лаченков міг купувати собі макасіни за 60к грн від Loro Piana))) потужна єдність))