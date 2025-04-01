«Україна вперше експортувала яблука до Індії»

Нещодавно до Індії прибула перша пробна партія українських яблук. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зазначається, що Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії підтвердило успішне завершення інспекційних заходів цієї партії. Індійська сторона високо оцінила якість української продукції та її відповідність встановленим вимогам.

«Отримали фідбек від нашого партнера — Республіки Індія. А саме позитивно відзначили роль служби за участі Посольства України в Республіці Індія забезпечила дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції до Індії», — заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що спільно з українськими посольствами та МЗС продовжують працювати над розширенням можливостей для укрїнських виробників.