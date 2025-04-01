Біткоїн та Ethereum завершили I квартал року зі значним спадом: що нового на крипторинку

Біткоїн та Ethereum продемонстрували найгірший перший квартал за останні сім років

Біткоїн та Ethereum завершили перший квартал 2025 року зі значним спадом — ціни активів знизилися на 11,82% та 45,41% відповідно. Про це свідчать дані CoinGlass. Це найгірший перший квартал для обох криптовалют за останні сім років, повідомляє Incrypted.

Перші три місяці року були позитивними для обох активів протягом останніх двох років. У 2023 та 2024 роках біткоїн зростав на 71,77% та 68,68% відповідно, а Ethereum підіймався на 52,15% та 59,66% відповідно.

Перший квартал завжди був періодом невизначеності для першої криптовалюти. За останні 13 років біткоїн сім разів завершував період у «червоній зоні», шість — з позитивними показниками. Для Ethereum перші три місяці нового року є періодом зростання, актив закривав квартал у «зеленій зоні» шість разів з дев’яти.

Щодо показників активів за березень 2025 року. Місячне просідання курсу біткоїна склало 2,3%, це перший негативний показник для першої криптовалюти з 2021 року.

Ціна Ethereum у березні обвалилася на 18,69%, це також найгірший показник для активу за останні чотири роки. З 2021 по 2024 роки монета демонструвала виключно ріст. Загалом з моменту існування актив лише тричі закривав березень у «червоній зоні».

Криптофонди зафіксували приплив в альткоїни вперше за останні п’ять тижнів

З 22 по 28 березня обсяг надходжень у криптовалютні інвестфонди сповільнився з $644 млн до $226 млн, включно з альткоїнами ($33 млн). Про це свідчать дані CoinShares.

У попередні чотири тижні інвестори вивели з альткоїнів сумарно $1,7 млрд.

Основними бенефіціарами притоків за минулий звітний період стали:

Ethereum — $14,5 млн;

Solana — $7,8 млн,

XRP — $4,8 млн;

Sui — $4 млн.

В інструментах на базі першої криптовалюти приплив скоротився з $724 млн до $195 млн.

У сегменті американських спотових біткоїн-ETF інвестори додали в продукти $196,5 млн. Позитивна динаміка продовжилася другий тиждень поспіль.

Зі структур, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, клієнти забрали $2,5 млн (раніше $3,6 млн).

Initia роздасть 50 млн токенів INIT перед запуском мейннету

Блокчейн-проєкт Initia оголосив про аірдроп 50 млн токенів INIT напередодні запуску власної основної мережі.

Розподіл токенів відбудеться наступним чином:

90% пропозиції (приблизно 44,7 млн токенів) виділять для користувачів, які виконували активності у тестнеті Initia у 2024 році. Всього до кампанії долучились 194 294 користувачі, які здійснювали інтерактивні блокчейн-завдання, зокрема вирощували віртуального вихованця на імʼя Jennie;

4,5% (що становить близько 2,25 млн INIT) отримають активні користувачі партнерських мереж Initia — LayerZero, IBC та MilkyWay;

6% (майже 3 млн INIT) дістануться учасникам соцмереж, які активно взаємодіяли з Initia в Discord, Telegram та X.

Внутрішні учасники (команда та інвестори) не братимуть участі в аірдропі.

Інші користувачі можуть перевірити гаманець на відповідність критеріям роздачі на офіційному сайті Initia, а токени можна буде отримати протягом 30 днів після запуску мейннету.

Долар може поступитися біткоїну статусом резервної валюти — BlackRock

Якщо уряд США не візьме під контроль державний борг, долар втратить статус світової резервної валюти. Про це заявив CEO компанії BlackRock Ларрі Фінк у щорічному листі інвесторам.

Фінк зазначив, що «борговий годинник США почав цокати» 1989 року. При цьому до 2030 року обслуговування державного боргу поглинатиме всі надходження, підкреслив він, що призведе до постійного дефіциту.

«Якщо США не візьмуть під контроль свій борг, якщо дефіцит і далі зростатиме, Америка ризикує поступитися своїми позиціями цифровим активам, таким як біткоїн», — ідеться в листі.

Фінк підкреслив, що не є противником криптоактивів. Ба більше, він вважає їх незвичайною інновацією. Водночас цифрові активи можуть підірвати економічне домінування США, якщо інвестори почнуть розглядати біткоїни як безпечнішу альтернативу долара, вважає він.

Також глава BlackRock порівняв систему SWIFT із застарілою поштовою службою. При цьому токенізація, на його думку, являє собою електронну пошту.