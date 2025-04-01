Японський індекс оптимізму Танкан опустився до мінімуму за рік

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у першому кварталі 2025 року знизився до 12 пунктів порівняно з 14 пунктами за попередні три місяці, повідомив Банк Японії. Це мінімальний рівень за останній рік. При цьому результат співпав із середнім прогнозом аналітиків, за даними Trading Economics.

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Як змінився рівень довіри до економіки

Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто дотримується іншої думки.

Найбільш істотне погіршення настроїв було зазначено у текстильній промисловості (до нуля з 23 пунктів), у видобутку нафти та вугілля (до нуля з 17 пунктів), а також частка песимістів збільшилася у чорній металургії (до мінус 18 пунктів з мінус 8 пунктів).

При цьому підвищення довіри було відзначено у сфері суднобудування та важкого машинобудування (до 27 пунктів із 18 пунктів), серед виробників деревини та пиломатеріалів (до 7 пунктів з нуля).

Індекс, що оцінює настрої невеликих підприємств переробної промисловості Японії, у січні-березні піднявся до 2 пунктів з 1 пункту четвертого кварталу.

Індикатор, що оцінює поточний рівень довіри представників великих невиробничих компаній, зріс до 35 пунктів із 33 пунктів. Експерти не очікували зміни.

Підіндекс очікувань провідних промислових корпорацій Японії щодо ділової кон'юнктури зменшився до 12 пунктів з 13 пунктів, компаній невиробничого сектора залишився на позначці 28 пунктів. Консенсус-прогноз передбачав падіння першого показника до 9 пунктів та піднесення другого до 29 пунктів.

Опитування Банку Японії також показало, що великі компанії планують у поточному фінансовому році, який розпочався 1 квітня, збільшити капіталовкладення на 5,4%. За підсумками минулого фінроку їх зростання, за оцінками компаній, склало 11,6%.

Як розраховується Танкан

Танкан розраховується Банком Японії щокварталу за підсумками опитування великих японських компаній та відображає рівень їхнього оптимізму.

ЦБ надає великого значення цьому показнику, оскільки 99% з майже 9 тисяч опитуваних компаній відповідають на запитання, що дозволяє відтворити досить повну картину, що відбувається в економіці.