«єОселя»: Від початку року 1 345 українців отримали кредити на власне житло

У 2025 році 1 345 українських родин отримали кредити на власне житло на загальну суму понад 2,4 млрд грн за програмою доступної іпотеки єОселя. Всього за весь час дії програми 16 185 громадян отримали кредити на понад 26,5 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Попит на єОселя

«Найбільшим попитом програма користується серед військовослужбовців та правоохоронців. Зокрема, для цієї категорії громадян, а також для медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей діє пільгова ставка у 3%. Для інших громадян без житла, зокрема й учасників бойових дій, ветеранів та ВПО ставка іпотеки становить 7%», — зазначив Телюпа.

Загалом за минулий тиждень українці отримали 60 кредитів на 106 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали:

25 військовослужбовців та силовиків

1 медик

2 педагоги

Кредити під 7% отримали:

24 українці без власного житла

7 ВПО

1 ветеран

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 39 українців, з них на стадії будівництва — 14 об'єктів, також 21 кредиті видано на житло на вторинному ринку.

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