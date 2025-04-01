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1 квітня 2025, 8:51

Податкова перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн

ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну).
Фото: depositphotos

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Скільки надійшло до бюджету

У березні до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло понад 160 млрд грн. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.

Маємо перевищення показників за основними платежами:

  • + 11,3 % — ПДФО (факт 27,1 млрд грн),
  • +23,5 % — ПДВ (факт 26,1 млрд грн),
  • +5,9 % — податок на прибуток підприємств (факт 86 млрд грн),
  • +5,1 % — акциз на українські товари (факт 10,1 млрд гривень).

«Триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (+ 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше). З початку року щомісяця відшкодовуємо значні суми ПДВ. У березні — 13,8 млрд грн. Це на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. За квартал відшкодовано на 30 % більше, ніж у 1 кварталі минулого року», — додав Кравченко.

Крім того, зазначив він, зменшується кількість зупинених податкових накладних. Вже маємо показник у 0,37 %. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.

Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень склала 315,1 млрд грн (+12,5 % до аналогічного періоду 2024 року).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
1 квітня 2025, 9:07
#
«Податкова перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн»

Супер, а якби не крали депутати на тендерах то взагалі був би профіцит бюджету і на армію гроші б мали, то тепер може податки знизимо, раз все працює і в нас профіцит в податковій? :)
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