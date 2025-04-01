ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
Податкова перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн
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Скільки надійшло до бюджету
У березні до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло понад 160 млрд грн. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.
Маємо перевищення показників за основними платежами:
- + 11,3 % — ПДФО (факт 27,1 млрд грн),
- +23,5 % — ПДВ (факт 26,1 млрд грн),
- +5,9 % — податок на прибуток підприємств (факт 86 млрд грн),
- +5,1 % — акциз на українські товари (факт 10,1 млрд гривень).
«Триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (+ 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше). З початку року щомісяця відшкодовуємо значні суми ПДВ. У березні — 13,8 млрд грн. Це на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. За квартал відшкодовано на 30 % більше, ніж у 1 кварталі минулого року», — додав Кравченко.
Крім того, зазначив він, зменшується кількість зупинених податкових накладних. Вже маємо показник у 0,37 %. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.
Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень склала 315,1 млрд грн (+12,5 % до аналогічного періоду 2024 року).
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Коментарі - 1
Супер, а якби не крали депутати на тендерах то взагалі був би профіцит бюджету і на армію гроші б мали, то тепер може податки знизимо, раз все працює і в нас профіцит в податковій? :)