Офіційний курс: Нацбанк залишив на попередньому рівні курс гривні

Національний банк України встановив на 31 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4787 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 31 березня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,74 грн (на 28 березня курс було встановлено на рівні 44,74 грн). Європейська валюта не змінилася.

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