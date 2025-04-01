Дефіцит арабіки: реалії чи спекуляції? Чи варто інвестувати в каву у 2025 році

У 2024 році ціни на каву сорту арабіка досягли історичного максимуму, що викликало значний інтерес серед інвесторів та учасників ринку. Ф’ючерси на арабіку на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до $3,434 за фунт, встановивши рекорд із 1972 року. Частина експертів стверджує, що це наслідок глобального дефіциту арабіки у світі, інші ж вважають, що це лише спекуляції біржі.

Що насправді відбувається з ринком кави, чи дійсно це один з найприбутковіших способів інвестування у 2025 році. З’ясовуємо разом з компанією !Fest Coffee Mission, яка являється єдиним прямим імпортером зеленої кави напряму від фермерів. На початку 2024 року компанія випустила корпоративні облігації на 100 млн гривень, 98% залучених коштів вже спрямовано на закупівлю врожаю з Центральної Америки та Африки.

У чому особливість Fest Coffee Mission

Компанія понад 7 років імпортує зелені зерна арабіки за схемою direct trade — безпосередньо від виробника до України. Такий підхід забезпечує прозору співпрацю, справедливі ціни та повну простежуваність кожної партії зерна. На відміну від біржової системи, яка часто не враховує реальну собівартість вирощування кави, direct trade ставить у пріоритет якість продукту та чесну оплату праці фермерів. !FCM працює виключно з арабікою, переважно сегменту specialty. Частина команди постійно перебуває в Центральній та Південній Америці та виїзджає на сорсинги до Африки, що дозволяє співпрацювати напряму з фермерами.

Чи дійсно нас чекає дефіцит кави та стрімке зростання цін?

«Глобального дефіциту кави не буде. Більшість висновків експертів ґрунтується на рівні запасів зеленої кави у найбільших портах Бразилії та Колумбії. Однак вони не враховують, що є низка інших країн-виробників, де є залишки, але через слабку цифровізацію ці дані не фіксуються», — зазначає СЕО компанії Дмитро Слукін.

Також варто пам’ятати, що біржі вигідно створювати паніку, щоб впливати на ціни, адже на цьому вона заробляє. Крім того, підвищення цін має і позитивний аспект. Ми звикли оцінювати ситуацію виключно з боку споживачів і ростерій, які змушені платити більше за сировину. Проте рідко замислюємося про фермерів, які протягом багатьох років продавали каву на біржі за собівартістю або навіть нижче. Наприклад, у 2019 році середня біржова ціна арабіки впала до $2,14 за кг, тоді як собівартість виробництва в багатьох країнах, таких як Колумбія чи Гондурас, перевищувала $2,65 за кг. Через це фермери були змушені економити на виробництві — використовувати менше добрив, скорочувати оплату праці або навіть викорчовувати кавові плантації.

Компанії, такі як !Fest Coffee Mission, завжди закуповували каву за цінами, вищими за біржові, тим самим стимулюючи фермерів вирощувати врожай кращої якості. Тому підвищення цін, ймовірно, призведе до покращення якості кави.

Чи будуть зростати ціни на каву?

Прогнозувати як зростуть ціни, складно, але значного падіння чекати не варто. Ціни на 2025 рік уже законтрактовані, тому у цьому році зниження вартості не очікується. Ф’ючерсні контракти наразі демонструють незначне зниження, але варто розуміти, що це стосується врожаю 2026 року.

Чому облігації !Fest Coffee Mission цікаві для інвесторів?

Корпоративні облігації !Fest Coffee Mission — це можливість підтримувати стабільний дохід у гривні, із захистом від валютних коливань та девальвації. Інвестувати в бізнес з реальними активами та прогнозованими грошовими потоками.

За останні три роки !FCM майже в 2,5 раза збільшила динаміку доходу: у 2023 році дохід зріс на 31,4% порівняно з 2022-м, а у 2024-му — на 66,8%. При цьому чистий прибуток компанії зріс у 5,8 раза, що підкреслює ефективність бізнес-моделі. У 2025 році компанія планує збільшити продажі на 70% відносно 2024-го.

Основні параметри облігацій:

Облігації номіновані у гривні, але їх дохідність прив’язана до курсу долара, що дає можливість отримувати додатковий дохід від курсової різниці

Відсотковий дохід станом на зараз складає 8,88% річних і діє до 27.01.2026 . Розмір відсоткового доходу в перший рік випуску складав 8% річних. У 3-му році можливий подальший перегляд ставки, що гарантує для інвестора захист від знецінення грошей.

Річна оферта та щоквартальні виплати купону роблять інвестицію ще більш привабливою та ліквідною.

Цінні папери представлені на вторинному ринку. Зокрема, включені у список фондової біржі ПФТС, бiржовий тiкер — OFCMA. Тому купити їх може кожен бажаючий інвестор. Зробити це можна онлайн через інвестиційну платформу компанії «Унiвер».