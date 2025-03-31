Сини Трампа разом із Hut 8 засновують у Штатах підприємство для видобутку біткоїнів

Сини президента США Дональда Трампа — Ерік і Дональд-молодший — об'єднали зусилля з компанією Hut 8, щоб запустити нову структуру під назвою American Bitcoin Corp, яка займатиметься видобутком біткоїна. Про це стало відомо з офіційного повідомлення компанії, оприлюдненого 31 березня, що свідчить про амбітне входження сім'ї Трампа у світ цифрових активів.

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Як усе влаштовано

Нова організація, що стане частиною Hut 8 із переважаючою часткою власності, зосередиться на майнінгу біткоїнів і формуванні стратегічних запасів цієї валюти. Ініціатива народилася після того, як Hut 8 викупила основну частину компанії American Data Centers Inc., створеної інвесторами, серед яких були сини Трампа. Згодом цей актив перетворили на American Bitcoin Corp. У рамках угоди Hut 8 віддала новоствореній фірмі майже все своє обладнання ASIC для майнінгу, забравши собі 80% її акцій.

Хто керує та як реагує ринок

Ерік Трамп узяв на себе роль головного стратега у новій компанії, тоді як операційне керівництво доручили Метту Прусаку. Після анонсу акції Hut 8 підскочили приблизно на 5,8%, хоча загалом цього року їхня ціна просіла на 43%, що вказує на нестабільність у криптосекторі.

Чому це важливо

Цей проєкт не лише посилює позиції Hut 8 у сфері видобутку біткоїнів, а й демонструє наміри родини Трампа активно просувати свої інтереси у криптовалютному просторі, спираючись на співпрацю з відомим учасником ринку.