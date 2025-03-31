Україна планує створити фінансовий буфер у розмірі $10,1 млрд за рахунок механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), який використовує доходи від заморожених російських активів, для підготовки до негативного сценарію. Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування (EFF) МВФ, передає Інтерфакс-Україна.
Україна сформує фінансовий буфер у $10,1 млрд за підтримки МВФ і ERA
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Розподіл фінансування від G7
Зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, загальний обсяг якого становить $50 млрд, буде розділено на три частини:
- Поточний бюджет: для фінансування дефіциту 2025 року;
- Авансове фінансування: $8,4 млрд для покриття потреб 2026 ($8,1 млрд) і першого кварталу 2027 року ($0,3 млрд);
- Буфер на негативний сценарій: $10,1 млрд, із яких $9,1 млрд надійде цього року і $1 млрд — у 2026-му.
За планом, Україна отримає $44,1 млрд до кінця програми у першому кварталі 2027 року: $1 млрд уже отримано у 2024-му, $39,4 млрд надійде у 2025-му, $2,4 млрд — у 2026-му та $1,3 млрд — у 2027-му.
Сценарії та потреби
Базовий сценарій (кінець війни у 2025 році): зовнішнє фінансування складе $39,8 млрд цього року, $20 млрд у 2026-му та $3,1 млрд у першому кварталі 2027-го.
Негативний сценарій (війна до середини 2026 року, шоки з другого кварталу 2025-го): потреби зростуть до $48,8 млрд у 2025-му, $21 млрд у 2026-му та $7,1 млрд у 2027-му.
Фінансовий буфер у $10,1 млрд стане страховкою на випадок затяжного конфлікту, забезпечуючи додаткову стійкість бюджету.
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