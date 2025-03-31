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31 березня 2025, 14:14

Україна сформує фінансовий буфер у $10,1 млрд за підтримки МВФ і ERA

Україна планує створити фінансовий буфер у розмірі $10,1 млрд за рахунок механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), який використовує доходи від заморожених російських активів, для підготовки до негативного сценарію. Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування (EFF) МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

Україна планує створити фінансовий буфер у розмірі $10,1 млрд за рахунок механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), який використовує доходи від заморожених російських активів, для підготовки до негативного сценарію.

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Розподіл фінансування від G7

Зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, загальний обсяг якого становить $50 млрд, буде розділено на три частини:

  • Поточний бюджет: для фінансування дефіциту 2025 року;
  • Авансове фінансування: $8,4 млрд для покриття потреб 2026 ($8,1 млрд) і першого кварталу 2027 року ($0,3 млрд);
  • Буфер на негативний сценарій: $10,1 млрд, із яких $9,1 млрд надійде цього року і $1 млрд — у 2026-му.

За планом, Україна отримає $44,1 млрд до кінця програми у першому кварталі 2027 року: $1 млрд уже отримано у 2024-му, $39,4 млрд надійде у 2025-му, $2,4 млрд — у 2026-му та $1,3 млрд — у 2027-му.

Сценарії та потреби

Базовий сценарій (кінець війни у 2025 році): зовнішнє фінансування складе $39,8 млрд цього року, $20 млрд у 2026-му та $3,1 млрд у першому кварталі 2027-го.

Негативний сценарій (війна до середини 2026 року, шоки з другого кварталу 2025-го): потреби зростуть до $48,8 млрд у 2025-му, $21 млрд у 2026-му та $7,1 млрд у 2027-му.

Фінансовий буфер у $10,1 млрд стане страховкою на випадок затяжного конфлікту, забезпечуючи додаткову стійкість бюджету.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Rubi0
Rubi0
31 березня 2025, 14:41
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Правильно я понял это все те 50 млрд росийских денег делят о которых 100500 статей уже вышло? При этом своих денег Богатая Европа не хочет выделять ни цента?
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bonv
bonv
31 березня 2025, 15:14
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Без США хана.
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0
TAN72
TAN72
31 березня 2025, 17:14
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В итоге когда прийдёт время всё восстанавливать, денег уже не будет.
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