Посунься, Dogecoin — цей новий токен може досягти $1 з наступним твітом Ілона Маска

Нова криптовалюта привертає увагу і незабаром може зробити великий фурор. Вплив Ілона Маска, як відомо, здатен сколихнути ринки, і його наступний твіт може просто підштовхнути цей токен до заповітної позначки в 1 долар . Інвестори уважно стежать за розвитком подій, гадаючи, чи не стане це наступною великою подією, яка перевершить успіх Dogecoin . Ажіотаж зростає в міру того, як зростає очікування.

Попит на $XYZ зростає, коли його капіталізація наближається до позначки в $15 млн

Проект XYZVerse ($XYZ), який об'єднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мемекоінів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокову ініціативу з чіткою дорожньою картою та залученою спільнотою. Нещодавно проект був визнаний кращим новим мем-проектом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін та плани щодо лістингу

На етапі попереднього продажу токен $XYZ демонструє стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з $0,0001 до $0,003333, а на наступному етапі планується підвищення ціни до $0,005. Фінальна ціна попереднього продажу — $0,02, після чого токен буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в $0,10 може принести до 1000-кратного прибутку раннім інвесторам, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі вже зібрано понад $10 млн, а попередній продаж наближається до наступної важливої віхи — $15 млн. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота створює п'єси. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токени XYZ, що скидаються з повітря. Це гра, де найпристрасніші гравці виграють по-крупному .

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також постійному спалюванню токенів, $XYZ створена для чемпіонських забігів. Кожна гра покликана просунути його далі, зміцнити його ціну і згуртувати спільноту віруючих, які вірять, що це початок чогось легендарного.

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Dogecoin: монета-мем, яка застала світ зненацька

Dogecoin з'явився у 2013 році як жарт.

Її творці використали популярний мем про собаку породи шиба-іну для логотипу, маючи на меті створити веселу альтернативу традиційним криптовалютам.

На відміну від біткоїна, який є дефіцитним, догекоїн є надлишковим. Не існує максимальної пропозиції, і щохвилини видобувається 10 000 нових монет. Незважаючи на свій грайливий початок, вартість догекоіну стрімко зросла у 2021 році. Завдяки галасу в соціальних мережах та твітам Ілона Маска вона увійшла до десятки найпопулярніших криптовалют, досягнувши ринкової вартості понад 50 мільярдів доларів. Таке зростання продемонструвало силу спільноти та соціальних мереж у сучасному фінансовому світі.

Зараз люди цікавляться потенціалом Dogecoin. Він побудований на технології, схожій на Litecoin, що дозволяє здійснювати швидкі транзакції з низькими комісіями. Це може зробити його корисним для повсякденних платежів. Хоча йому не вистачає деяких просунутих функцій інших монет, його сильна підтримка спільноти є великим плюсом. На сучасному ринку криптовалюти привертають все більше уваги та визнання. Чи буде Dogecoin продовжувати здіймати хвилі, залежить від постійного ентузіазму спільноти та реального використання. Пройшовши шлях від простого жарту до помітної цифрової валюти, Dogecoin показав, що його не можна ігнорувати.

Висновок

У той час як токени на кшталт DOGE досягли успіху, XYZVerse (XYZ) унікально поєднує в собі спорт і меми, прагнучи до масового зростання і сильного залучення спільноти — позиціонуючи себе як наступний видатний мемекоїн.

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