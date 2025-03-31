Ціна золота вперше перевищила $3110 за унцію, а срібло торгується на максимальному рівні за 13 років через підвищення інтересу інвесторів до захисних активів на тлі напруженої ситуації у торгівлі, повідомляє Trading Economics.
Ціна золота вперше перевищила $3110 за унцію, срібло подорожчало до максимуму за 13 років
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План Трампу
Очікується, що президент США Дональд Трамп у середу представить план зі збільшення імпортного мита на продукцію з низки країн.
Як змінилися ціни
Котирування квітневих контрактів на золото на біржі Comex у понеділок зросли на 1% — до $3118 за унцію. З початку поточного року зростання становить близько 18%, це рекордний квартальний приріст з 1986 року.
Аналітики Goldman Sachs очікують, що до кінця року ціни можуть сягнути $3300 за унцію.
Срібло подорожчало на 0,6% — до $34,855 за унцію.
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