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31 березня 2025, 11:29

Світові фондові ринки падають через загострення торговельної війни

31 березня глобальні ринки стрімко падають через побоювання ескалації торговельної війни, спричиненої заявами президента США Дональда Трампа про нові мита, які набудуть чинності з 2 квітня. Розпродаж посилився після його слів про намір охопити тарифами всі країни, повідомляє Financial Times.

31 березня глобальні ринки стрімко падають через побоювання ескалації торговельної війни, спричиненої заявами президента США Дональда Трампа про нові мита, які набудуть чинності з 2 квітня.
AP Photo/Alex Brandon

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Заяви Трампа та реакція ринків

Трамп підтвердив, що з 2 квітня США введуть мита «для всіх держав», залишивши відкритим питання можливих винятків. Особливу критику він спрямував на Азію, звинувативши регіон у «несправедливій торгівлі». Це призвело до різкого падіння азійських індексів: японський Topix втратив 3,3%, Nikkei 225 — 3,9%, тайванський Taiex — 4,2%, південнокорейський Kospi — 3%, а гонконзький Hang Seng — 1,6%. Американські та європейські ф’ючерси також сигналізують про спад: Nasdaq 100 — мінус 1,1%, S&P 500 — 0,6%, Stoxx 600 і FTSE 100 — по 0,6%.

Деталі

Найбільше постраждали виробники мікрочіпів: TSMC (-4,4%), Samsung Electronics (-3,5%) і японська Disco (-8%). У Гонконгу Tencent і Alibaba втратили 1,5% і 2% відповідно. Натомість інвестори переходять до безпечних активів: ціна золота сягнула рекордних $3098 за унцію, а прибутковість 10-річних держоблігацій США знизилася до 4,2% (-0,06 в.п.), що відображає втечу від ризиків.

Наслідки ескалації

Падіння ринків підкреслює занепокоєння інвесторів щодо впливу тарифів Трампа на глобальну торгівлю та економічне зростання. Очікується, що найближчі дні стануть вирішальними для оцінки масштабів торговельного конфлікту.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
zephyr
zephyr
31 березня 2025, 11:38
#
Доступность венчурного капитала в США, -17.4% всего за месяц. МСБ омерики- помянём.
+
0
Три літри
Три літри
31 березня 2025, 13:22
#
Яким боком МСБ до фондових ринків?
+
0
zephyr
zephyr
31 березня 2025, 15:51
#
При чём тут фондовые рынки до венчурного капитала?
+
+15
bonv
bonv
31 березня 2025, 14:05
#
І біткоїн падає:)))
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