Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE («Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні»), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні
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Деталі
Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн — у вигляді грантових коштів.
Проєкт спрямований на відновлення транспортної інфраструктури у 19 регіонах України. Він передбачає:
- Капітальний ремонт доріг і мостів;
- Реформу національних автомобільних доріг;
- Встановлення модульних мостів;
- Технічну допомогу та управління інфраструктурними проектами.
За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, залучення цих коштів є критично важливим для утримання та ремонту доріг, адже логістика під час війни рятує життя.
Реалізацію проєкту здійснюватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Проєкт DRIVE є частиною Єдиного портфеля публічних інвестицій і має на меті відбудову критично важливої транспортної мережі. За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення 58% українського транспортного сектору зазнали руйнувань. Зокрема, постраждали 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг і 17% комунальних об'єктів.
Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025−2028 років.
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Коментарі - 2
вони шо там йобнуті зовсім…нам танки, літаки, дрони, ракети треба…які *** кредитних 432 лимони доларів на дороги…це ж зроблять на 3−5 лимонів дороги, а інше розпилять…
«Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн — у вигляді грантових коштів.»
Чудово, народжені в Україні з перших секунд життя будуть винні кілька лимонів доларів :)