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31 березня 2025, 10:45

Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні

Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE («Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні»), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE («Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні»), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн.
Фото: depositphotos.com

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Деталі

Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн — у вигляді грантових коштів.

Проєкт спрямований на відновлення транспортної інфраструктури у 19 регіонах України. Він передбачає:

  • Капітальний ремонт доріг і мостів;
  • Реформу національних автомобільних доріг;
  • Встановлення модульних мостів;
  • Технічну допомогу та управління інфраструктурними проектами.

За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, залучення цих коштів є критично важливим для утримання та ремонту доріг, адже логістика під час війни рятує життя.

Реалізацію проєкту здійснюватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт DRIVE є частиною Єдиного портфеля публічних інвестицій і має на меті відбудову критично важливої транспортної мережі. За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення 58% українського транспортного сектору зазнали руйнувань. Зокрема, постраждали 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг і 17% комунальних об'єктів.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025−2028 років.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+28
Я_ __
Я_ __
31 березня 2025, 11:08
#
«Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні»

вони шо там йобнуті зовсім…нам танки, літаки, дрони, ракети треба…які *** кредитних 432 лимони доларів на дороги…це ж зроблять на 3−5 лимонів дороги, а інше розпилять…

«Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн — у вигляді грантових коштів.»

Чудово, народжені в Україні з перших секунд життя будуть винні кілька лимонів доларів :)
+
+15
bonv
bonv
31 березня 2025, 14:08
#
Капремонт — бездонна яма корупції…
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