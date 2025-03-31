«Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні»

Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE («Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні»), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

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Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн — у вигляді грантових коштів.

Проєкт спрямований на відновлення транспортної інфраструктури у 19 регіонах України. Він передбачає:

Капітальний ремонт доріг і мостів;

Реформу національних автомобільних доріг;

Встановлення модульних мостів;

Технічну допомогу та управління інфраструктурними проектами.

За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, залучення цих коштів є критично важливим для утримання та ремонту доріг, адже логістика під час війни рятує життя.

Реалізацію проєкту здійснюватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт DRIVE є частиною Єдиного портфеля публічних інвестицій і має на меті відбудову критично важливої транспортної мережі. За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення 58% українського транспортного сектору зазнали руйнувань. Зокрема, постраждали 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг і 17% комунальних об'єктів.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025−2028 років.