FTX почне виплачувати компенсації понад $50 000

Ліквідатори збанкрутілої біржі FTX почнуть виплачувати компенсації за заявками на $50 000 та вище від 30 травня. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на юристів фірми.

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Що відомо

За словами адвоката FTX Ендрю Дітдеріха, кошти для виплат візьмуть із $11,4 млрд, накопичених з моменту банкрутства.

Розподіл «займе час». Юрист зазначив, що компанія отримала «27 квадрильйонів» запитів на відшкодування збитків, багато з яких вимагають додаткових перевірок, а «мільярди» — зовсім помилкові.

Клієнти, які чекають на виплати, отримують додатково по 9% річних на належні їм вклади. Згідно Bloomberg, процентна ставка за рахунками FTX менша, тому фірма зацікавлена вирішити питання відшкодування якнайшвидше.

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У лютому 2025 року біржа надіслала $1,2 млрд на виплату компенсацій користувачам з активами до $50 000.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі йдеться, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.

Відомо, що дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржіKraken та BitGo.