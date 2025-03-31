За два місяці з початку року українці придбали 1364 нових легкових авто ввезених з Китаю. Більшу частку з них склали автомобілі суто китайських брендів (63%). Про це пише «Укравтопром».
Названо найпопулярніші китайські автобренди в Україні. Що обирали українці
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Топ-3 китайських автомобільних брендів
В трійку найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:
- BYD
- ZEEKR
- CHERY
Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, ZEEKR охопив 26%, а CHERY — 7%.
Читайте також: Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися на 35%
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі