Названо найпопулярніші китайські автобренди в Україні. Що обирали українці

За два місяці з початку року українці придбали 1364 нових легкових авто ввезених з Китаю. Більшу частку з них склали автомобілі суто китайських брендів (63%). Про це пише «Укравтопром».

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Топ-3 китайських автомобільних брендів

В трійку найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:

BYD

ZEEKR

CHERY

Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, ZEEKR охопив 26%, а CHERY — 7%.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року.