Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи

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Як отримати подарунок?

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Під час оформлення покупки оберіть спосіб оплати «izi оплата частинами». Підтверджуйте покупку через застосунок izibank.

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