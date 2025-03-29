Трамп помилував засновників BitMEX, звинувачених у фінансових порушеннях

Президент США Дональд Трамп помилував трьох співзасновників криптобіржі BitMEX, які раніше визнали свою провину у фінансових злочинах. Про це у п’ятницю заявив представник Білого дому, повідомляє Reuters.

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Помилування після вироків

Бенджамін Дело, Артур Хейс і Семюел Рід отримали повне помилування від Трампа. У 2022 році вони визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю, не впровадивши належні програми боротьби з відмиванням грошей і перевірки клієнтів у період із 2015 по 2020 роки. Крім того, колишній співробітник BitMEX Грегорі Двайер і компанія-власник біржі також отримали безумовне помилування, що підтвердили представники BitMEX у листі Reuters.

Контекст і ширші дії

Прокурори раніше звинувачували BitMEX та її засновників у свідомому ігноруванні вимог щодо запобігання відмиванню грошей, що призвело до судових вироків у вигляді штрафів і випробувальних термінів.