Кабінет міністрів України прибрав із правового поля застарілі правила, що регулювали ліцензування майнових інвестицій резидентів за кордоном. Про це повідомило Міністерство економіки України.
29 березня 2025, 13:31
Уряд спростив інвестування українців за кордон, скасувавши старі норми
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Очищення від бюрократії
Заступник міністра економіки Тарас Качка пояснив, що в рамках дерегуляції уряд визнав нечинними три постанови та п’ять окремих норм, які ускладнювали процес для підприємців. «Ми прибираємо пережитки минулого, адже указ про обов’язкові ліцензії давно скасовано, але окремі норми залишалися», — зазначив він.
Історичний контекст
Вимога отримувати ліцензії на закордонні інвестиції діяла з 1995 року за указом Президента. За весь час надійшло лише близько 170 заявок, що свідчить про низьку актуальність цих правил у сучасних умовах. Скасування норм спрощує доступ українців до міжнародних інвестиційних можливостей.
Джерело: Мінфін
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