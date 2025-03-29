Мита Трампа на канадську деревину загрожують дефіцитом туалетного паперу в США

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Подробиці тарифів та їхній вплив

Адміністрація Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали хвойних порід із нинішніх 14% до 27%, із перспективою подальшого зростання до понад 50% за рахунок додаткових зборів. Це загрожує скороченням поставок північної вибіленої крафт-целюлози (NBSK) — ключового компонента туалетного паперу та паперових рушників. За даними Брайана Макклея, голови TTOBMA, NBSK становить 30% американського туалетного паперу та 50% паперових рушників, а США значною мірою залежать від Канади, імпортувавши торік близько 2 мільйонів тонн цієї сировини.

Залежність від Канади та ризики

Макклей підкреслив, що американські виробники прив’язані до конкретних канадських заводів через 30-річну співпрацю та унікальні властивості тамтешньої целюлози. «Якщо канадські заводи закриються через брак сировини, альтернативи просто немає — рецепт не змінити», — зазначив він. Тарифи можуть призвести до закриття лісопилок, зменшення виробництва деревних трісок для целюлози та, як наслідок, до дефіциту, що нагадуватиме пандемійні часи, або до зростання цін для споживачів.

Контекст політики Трампа

Трамп просуває мита як спосіб повернути виробництво до США, стверджуючи, що країна не потребує канадської деревини. Проте галузеві експерти наголошують, що американські аналоги не можуть замінити канадську сировину через її специфічні характеристики, що ставить під загрозу стабільність ланцюжка поставок.