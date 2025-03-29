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29 березня 2025, 9:54

Мита Трампа на канадську деревину загрожують дефіцитом туалетного паперу в США

Нові тарифи, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, можуть серйозно вплинути на постачання туалетного паперу через обмеження доступу до канадської сировини, повідомляє Bloomberg.

Нові тарифи, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, можуть серйозно вплинути на постачання туалетного паперу через обмеження доступу до канадської сировини, повідомляє Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПодробиці тарифів та їхній впливАдміністрація Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали хвойних порід із нинішніх 14% до 27%, із перспективою подальшого зростання до понад 50% за рахунок додаткових зборів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подробиці тарифів та їхній вплив

Адміністрація Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали хвойних порід із нинішніх 14% до 27%, із перспективою подальшого зростання до понад 50% за рахунок додаткових зборів. Це загрожує скороченням поставок північної вибіленої крафт-целюлози (NBSK) — ключового компонента туалетного паперу та паперових рушників. За даними Брайана Макклея, голови TTOBMA, NBSK становить 30% американського туалетного паперу та 50% паперових рушників, а США значною мірою залежать від Канади, імпортувавши торік близько 2 мільйонів тонн цієї сировини.

Залежність від Канади та ризики

Макклей підкреслив, що американські виробники прив’язані до конкретних канадських заводів через 30-річну співпрацю та унікальні властивості тамтешньої целюлози. «Якщо канадські заводи закриються через брак сировини, альтернативи просто немає — рецепт не змінити», — зазначив він. Тарифи можуть призвести до закриття лісопилок, зменшення виробництва деревних трісок для целюлози та, як наслідок, до дефіциту, що нагадуватиме пандемійні часи, або до зростання цін для споживачів.

Контекст політики Трампа

Трамп просуває мита як спосіб повернути виробництво до США, стверджуючи, що країна не потребує канадської деревини. Проте галузеві експерти наголошують, що американські аналоги не можуть замінити канадську сировину через її специфічні характеристики, що ставить під загрозу стабільність ланцюжка поставок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+5
yarg
yarg
29 березня 2025, 10:04
#
Крепкого хозяйственника — русолюба сразу видно — в америке начались проблемы с яйцами и туалетной бумагой…
+
+5
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
29 березня 2025, 10:17
#
Да, не беда. Закупят на рашке скрепный лопух (прим. не под санкциями) и будут им подтираться. Такой, вот, great again.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2025, 11:02
#
Закупить можно что угодно, а вот с доставкой могут быть проблемы…
+
+5
yarg
yarg
29 березня 2025, 11:12
#
На осликах. Россия умеет…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2025, 12:27
#
На осликах и морем — это уже слишком
даже для финансового форума Минфина.
+
0
Exba
Exba
29 березня 2025, 11:49
#
А кто-то ещё ей пользуется? Цифровой век на дворе, пора в электронный формат переходить
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2025, 12:27
#
Личный пример приветствуется…
+
0
bonv
bonv
29 березня 2025, 12:36
#
Трамп і Маск вороги США.
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