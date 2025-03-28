До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
28 березня 2025, 17:39
Курс валют на вечір 28 березня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 28 березня
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Закриття 28 березня
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Зміни
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41,49/41,52
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41,45/41,48
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4/4
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44,75/44,77
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44,86/44,88
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11/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,80 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,00−45,16 грн.
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Джерело: Мінфін
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