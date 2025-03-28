Tencent інвестує 1,16 млрд євро в нову «дочку» Ubisoft

Китайський інтернет-гігант Tencent інвестує 1,16 млрд євро в нове дочірнє підприємство французького розробника відеоігор Ubisoft Entertainment, яке займатиметься розвитком ігрових екосистем для брендів Assassin Creed, Far Cry і Tom Clancy's Rainbow Six.

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Що відомо

Як повідомляє сайт Ubisoft, за свої інвестиції Tencent отримає 25% нового підприємства, що оцінюється сторонами приблизно 4 млрд євро.

Ця сума перевищує поточну ринкову капіталізацію Ubisoft Entertainment, що становить близько 1,69 млрд євро.

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Значні інвестиції дозволять новій компанії зосередитися, крім іншого, на підвищенні якості одиночної гри, розширенні розрахованих на багато користувачів пропозицій, а також збільшенні періодичності випуску нового ігрового контенту, зазначається в повідомленні Ubisoft.

Завершення угоди очікується наприкінці 2025 року.

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