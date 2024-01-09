Власник TikTok розпродає свій бізнес відеоігор

Власники TikTok ведуть переговори з Tencent та іншими компаніями щодо продажу ігрових активів. Про це пише Reuters.

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Власник TikTok ByteDance заявив у вівторок, що веде переговори з кількома потенційними покупцями його ігрових активів, включаючи найбільшу в світі компанію відеоігор Tencent, оскільки китайська компанія відходить від ігрової індустрії.

Переговори тривають, але наразі жодної угоди досягнуто не було.

ByteDance і Tencent обговорюють угоду щодо кількох популярних відеоігор, опублікованих ігровим підрозділом Nuverse ByteDance, включаючи «Crystal of Atland» і «Earth: Revival».

У листопаді ByteDance заявила, що відходить від ігрового бізнесу, щоб зосередитися на інших основних напрямках діяльності.

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