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9 січня 2024, 14:55

Власник TikTok розпродає свій бізнес відеоігор

Власники TikTok ведуть переговори з Tencent та іншими компаніями щодо продажу ігрових активів. Про це пише Reuters.

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Власник TikTok ByteDance заявив у вівторок, що веде переговори з кількома потенційними покупцями його ігрових активів, включаючи найбільшу в світі компанію відеоігор Tencent, оскільки китайська компанія відходить від ігрової індустрії.

Переговори тривають, але наразі жодної угоди досягнуто не було.

ByteDance і Tencent обговорюють угоду щодо кількох популярних відеоігор, опублікованих ігровим підрозділом Nuverse ByteDance, включаючи «Crystal of Atland» і «Earth: Revival».

У листопаді ByteDance заявила, що відходить від ігрового бізнесу, щоб зосередитися на інших основних напрямках діяльності.

Читайте також: Власник TikTok пропонує викупити акції у інвесторів за ціною нижче, що була торік

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 січня 2024, 15:21
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Они бы лучше включили рекламу для Украины, а то нафига их сервис нужен когда реклама запрещена для страны в которой они находятся :D
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