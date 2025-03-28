Ринок віртуальних активів в Україні планують розділити між двома регуляторами

Що відомо

НКЦПФР представила свій проєкт Моделі регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів України під час засідання Ради з фінансової стабільності. Це відбулося на виконання Меморандуму між Україною та МВФ.

Зокрема, пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

НКЦПФР здійснює нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей). Також комісія контролює діяльність емітентів токенів, прив'язаних до активів (Asset-Referenced Tokens, ART) та постачальників послуг із віртуальними активами (крім обміну на гроші), а також протидіє зловживанням.

НБУ регулює випуск і торги токенами електронних грошей (EMT), контролює їхніх емітентів та обмінні операції, а також запобігає зловживанням у цьому секторі.