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28 березня 2025, 15:37

У Києві відкрили виставку «Гривня. Більше ніж гроші»

Національний банк України разом із центром «Український Дім» презентували в Києві виставковий проєкт «Гривня. Більше ніж гроші», який відкрився 28 березня. Експозиція розкриває багатогранну роль гривні як символу історії, культури та незалежності України. Про це пише пресслужба НБУ.

Національний банк України разом із центром «Український Дім» презентували в Києві виставковий проєкт «Гривня.

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Гривня як дзеркало нації

Виставка-експедиція показує еволюцію національної валюти через призму мистецтва, політики та суспільних змін. «Гривня — це не просто гроші, а культурний код, що об'єднує українців і відображає наше минуле та прагнення до майбутнього», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Відвідувачі зможуть побачити ескізи відомих художників, зокрема Олександра Богомазова, Георгія Нарбута, Василя Кричевського, а також архівні документи й артефакти.

Що чекає на гостей

Експозиція, яка триватиме до 11 травня 2025 року в «Українському Домі» (вул. Хрещатик, 2), поєднує історичні матеріали з творами мистецтва, що осмислюють значення гривні. Проєкт створено за підтримки Державної архівної служби та ГО «Платформа культурних ініціатив». Пишний закликав киян і гостей міста відвідати виставку, щоб по-новому поглянути на звичну валюту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Sergіy Podik
Sergіy Podik
28 березня 2025, 15:45
#
Хахаха
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