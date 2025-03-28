У Києві відкрили виставку «Гривня. Більше ніж гроші»

Національний банк України разом із центром «Український Дім» презентували в Києві виставковий проєкт «Гривня. Більше ніж гроші», який відкрився 28 березня. Експозиція розкриває багатогранну роль гривні як символу історії, культури та незалежності України. Про це пише пресслужба НБУ .

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Гривня як дзеркало нації

Виставка-експедиція показує еволюцію національної валюти через призму мистецтва, політики та суспільних змін. «Гривня — це не просто гроші, а культурний код, що об'єднує українців і відображає наше минуле та прагнення до майбутнього», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Відвідувачі зможуть побачити ескізи відомих художників, зокрема Олександра Богомазова, Георгія Нарбута, Василя Кричевського, а також архівні документи й артефакти.

Що чекає на гостей

Експозиція, яка триватиме до 11 травня 2025 року в «Українському Домі» (вул. Хрещатик, 2), поєднує історичні матеріали з творами мистецтва, що осмислюють значення гривні. Проєкт створено за підтримки Державної архівної служби та ГО «Платформа культурних ініціатив». Пишний закликав киян і гостей міста відвідати виставку, щоб по-новому поглянути на звичну валюту.