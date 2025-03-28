Енергетичне перемир'я: Ворог в черговий раз обстріляв об’єкти Нафтогазу

Російські військові знову атакували енергетичні об'єкти Групи Нафтогаз, унаслідок чого пошкоджено газовидобувні потужності. Постраждалих немає, повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що це вже 18 комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і 8 з початку цього року.

«Черговий обстріл — це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання. Дякую команді Нафтогазу та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Енергетичне перемир'я

Нещодавно Україна, США й рф домовились розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по українських та російських енергетичних об'єктах.

Україна передала США список енергооб'єктів, по яких росія не повинна завдавати ударів.

Прессекретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков заявив, що збройні сили рф, як і раніше, не завдають ударів по енергооб'єктах України. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

При цьому представник Кремля зауважив, що «російська сторона залишає за собою право у разі недотримання цього мораторію також його не дотримуватись».

За його словами, українські військові «не виконують накази щодо ненанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури».