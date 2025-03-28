АУБ та фінансові компанії домовилися про етичне споживче кредитування

Асоціація українських банків (АУБ) разом із сімома фінансовими компаніями уклали меморандум, спрямований на відповідальне надання споживчих кредитів. Документ передбачає відмову від видачі позик у нічний час, етичну колекторську діяльність та дотримання законодавчої норми про максимальну денну ставку в 1%. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Основні принципи меморандуму

Президент АУБ Андрій Дубас пояснив, що ініціатива є спробою саморегулювання ринку для демонстрації чесності та відповідальності без додаткового державного втручання. Учасники, серед яких «Авентус-Україна» (CreditPlus), «Манівео» (Moneyveo), «My credit», «Нові кредити», «Віжинфанд Юкрейн», «Мультікредит» (bee credit) та «Споживчий центр» («ШвидкоГроші»), зобов’язалися ретельно перевіряти платоспроможність клієнтів і уникати спонтанних рішень уночі. Колекторська діяльність також регулюватиметься: заборонено тиск на родичів, використання фото боржників чи інші неетичні методи.

Мета та вплив на ринок

За словами Дубаса, 20 найбільших гравців контролюють 90% ринку споживчого кредитування, але нечесна поведінка менших компаній псує репутацію всієї галузі. Меморандум має стати прикладом відкритості та підтримати зусилля НБУ щодо впорядкування сектору. Подія відбулася на Всеукраїнському форумі з фінансових технологій у Києві.

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