Французько-китайське СП випустить електрокар за $16,5 тисяч під новим брендом (фото)

Французько-китайське спільне підприємство Dongfeng Peugeot-Citroen запустило новий бренд електромобілів у Китаї — Hedmos. Його перша модель, кросовер Hedmos 06, надійде у продаж із травня за ціною приблизно від $16 500. Про це повідомляє CarNewsChina.

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Характеристики

Новий Hedmos 06 отримав електромотор потужністю 218 к.с., що дозволяє йому набирати 100 км/год за 6,9 секунди. Акумулятор ємністю 62,3 кВт∙год забезпечує запас ходу на одному заряді до 520 км за стандартом CLTC. Завдяки швидкій зарядці авто заряджається від 30% до 80% за 28 хвилин.

У розробці електрокросовера брали участь спеціалісти концернів Dongfeng Motor і Stellantis. Hedmos 06 побудовано на платформі недавно представленого Dongfeng Aeolus L7.

Розміри

довжина — 4670 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1617 мм;

колісна база — 2775 мм.

Інтер'єр автомобіля відрізняється мінімалістичним дизайном і двома екранами з досить широкими рамками. Менший екран, розміром 10,2 дюйма, служить панеллю приладів для водія, а більший, розміром 14,6 дюйма, використовується як центральний екран управління.

Кермо має зрізану нижню частину, а в центральному тунелі розташовані два підсклянники і майданчик для бездротової зарядки.

Dongfeng Peugeot-Citroen є давнім китайським спільним підприємством Stellantis Group і Dongfeng. Воно засновано в Ухані 33 роки тому у 1992 році.

Торгова марка Hedmos була зареєстрована у 2019 році. Компанія каже, що логотип бренду розвинувся з форми «стрілки компаса, що вказує на північ». Бренд Hedmos був офіційно запущений 3 березня 2025 року.

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