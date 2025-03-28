Рада дозволила дистанційну роботу батькам учнів, які навчаються онлайн

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу законів про працю України з метою покращення правового регулювання окремих аспектів надомної та дистанційної роботи. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Ухвалення відповідного законопроєкту № 10164−1 у другому читанні підтримали 295 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи», через війну частина закладів загальної середньої освіти змушені перебувати на змішаній формі навчання (очно-дистанційній).

Така ситуація створює труднощі для батьків, у разі їх одночасного перебування на роботі під час дистанційного навчання дитини.

Закон доповнює Кодекс законів про працю нормами про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи, якщо дитина до 14 років навчається дистанційно.

Крім того, ухвалений закон регламентує направлення у службові відрядження надомних та дистанційних працівників.

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