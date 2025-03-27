Айтівці й перекладачі: Хто залишився за бортом ринку праці під час великої війни

Повномасштабна війна суттєво переформатувала український ринок праці. Хоча загальна кількість вакансій вже майже повернулася до рівня, який був до лютого 2022 року, це зовсім не означає, що ринок залишився тим самим. Попит на деяких фахівців зріс в десятки разів, тоді як для інших роботи не знайшлося. Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

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На сайті Work.ua роботодавці розміщують вакансії у 28 категоріях, які охоплюють усі можливі професії. Як порівнювати із січнем 2022 року, в 16 категоріях роботи стало більше, а в 12 — менше.

Аналітики зробили висновок, що за останній рік ситуація стала збалансованішою. Адже схоже дослідження минулого року показувало зменшення кількості вакансій аж у 19 категоріях.

Очікувано найпомітніші зміни маємо в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони. Де ще за час повномасштабного вторгнення роботи стало більше — на графіку.

Практично не змінилася кількість вакансій в категоріях:

«Фінанси, банк», +2%;

«Сфера обслуговування», +1%;

«Маркетинг, реклама, PR», +1%;

«Бухгалтерія, аудит», +0,6%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки», +0,3%.

А от спад попиту на спеціалістів бачимо в 12 категоріях.

Україні потрібні військовослужбовці, медики і юристи

Найпомітніше зростання кількості вакансій очікувано бачимо для посад у війську. Адже до повномасштабного вторгнення на Work.ua не було окремого напрямку військового рекрутингу. Сьогодні ж понад 600 підрозділів розміщують на платформі майже 9 000 пропозицій роботи.

Тож як порівнювати січень 2022 і лютий 2025 абсолютними лідерами за збільшенням вакансій є:

демінер — з 1 до 377;

стрілець — з 3 до 735;

командир міномета — з 1 до 135;

інженер дронів — з 5 до 202;

оператор дрона — з 18 до 702;

оператор відділення — з 6 до 198.

Стрімке збільшення вакансій бачимо і для медиків. Велика кількість пропозицій роботи, з одного боку, повʼязана з викликами повномасштабної війни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляла, що через війну в Україні зросте тяжкість захворювань, збільшиться захворюваність на інфекційні хвороби.

Також, за словами міністра охорони здоровʼя, серцево-судинні захворювання «помолодшали» на 10−15 років. Тобто українці частіше потребують допомоги медиків.

Але з іншого боку, збільшення кількості вакансій пояснюється також дефіцитом кадрів, що є загальним викликом ринку праці в усіх сферах. Він спричинений низкою чинників, як-от мобілізація, виїзд українців за кордон тощо.

Проте в медицині ця тенденція є загальносвітовою: стратегія ВООЗ передбачає глобальний дефіцит кадрів у медичній сфері до 2030 року. Ризик розповсюджується на більшість країн світу, особливо на ті, де є збройні конфлікти.

За останні 3 роки помітно зріс попит на таких фахівців:

епідеміолог (+200%);

анестезіолог (+170%);

реабілітолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хірург (+144%);

травматолог (+103%).

І нарешті, третя категорія, де бачимо суттєве збільшення вакансій — «Юриспруденція».

Айтівцям не позаздриш: кількість вакансій скоротилася на третину

Протилежну ситуацію бачимо у сфері IT: пропозицій роботи стало менше на 36%. Суттєве скорочення вакансій — нова реальність для таких фахівців:

Game Developer (-87%);

Java Developer (-86%);

JavaScript Developer (-84%);

Android Developer (-83%);

iOS Developer (-81%);

верстальник (-75%);

геймдизайнер (-71%).

Таку тенденцію бачимо практично за всіма посадами зі сфери IT. І це не лише українська історія: в усьому світі 2022−2024 роки були періодом скорочень у великих техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.

Розвиток громадського сектору спричинив попит на деякі посади

За останні 3 роки кількість вакансій у неприбуткових, благодійних і громадських організаціях збільшилася в 10 разів! І попри те, що 27 січня Агентство федерального уряду США USAID, яке фінансувало в Україні значну кількість програм, призупинило виділення коштів на всі проєкти, ситуація лишається стабільною.

Це сприяло збільшенню попиту на деякі посади, як-от:

директор благодійного фонду (+500%);

грантрайтер (+406%);

координатор (+53%).

Більше роботи викладачам, менше — перекладачам

Одна з цікавих закономірностей: за час повномасштабної війни значно побільшало вакансій для викладачів іноземних мов, тоді як для перекладачів роботи стало менше. Перше цілком пояснюється тим, що велика кількість українців вимушено опинилися за кордоном і мають потребу у вивченні нової мови.

Щодо другої тенденції — зниження попиту на перекладачів — можемо висунути декілька гіпотез. По-перше, компанії можуть використовувати для нескладного перекладу ШІ, щоб заощадити бюджет. По-друге, причиною могло стати скорочення співпраць з іноземними компаніями й громадянами у сфері туризму, освіти тощо.

Ось декілька цифр, які наочно демонструють цю тенденцію:

викладач польської (+195%), перекладач польської (-25%);

викладач іспанської (+183%), перекладач іспанської (-24%);

викладач французької (+112%), перекладач французької (-57%);

викладач німецької (+82%), перекладач німецької (-71%);

викладач англійської (+7%), перекладач англійської (-85%).

Також на Work.ua зникли вакансії для перекладачів рідкісних мов, як-от японська, грецька, корейська, данська тощо. Водночас роботодавці можуть шукати фахівця зі знанням такої мови. Наприклад, менеджера з продажу чи копірайтера, який володіє іноземною.

Це частина іншої загальної тенденції — роботодавці схильні шукати кандидата, який володіє навичками одразу декількох спеціалістів.

Запит на фахівців з ментального здоровʼя

Українці мають запит на психологічну підтримку. У 2022 році лише 7% опитаних українців зверталися до психологів або психотерапевтів, а до початку 2025 року цей показник зріс до 17%.

Про це свідчать результати дослідження «Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни».

До того ж 53% роботодавців вважають, що мусять піклуватися про ментальний добробут працівників, показало опитування Work.ua. Тож не дивно, що зріс попит на фахівців з ментального здоровʼя:

психіатр (+156%);

психолог (+149%).

Дерусифікація ринку праці

Російської мови на ринку праці майже не залишилося, принаймні в текстах вакансій. Так само поступово зникають пропозиції роботи, повʼязані з ворожою мовою чи софтом:

аналітик 1 C (-57%);

адміністратор 1 C (-57%);

програміст 1 C (-58%);

вчитель російської мови (-90%);

вчитель російської літератури — жодної вакансії у 2025 році.

Фахівців з цивільної авіації й мореплавства майже не шукають

Від 24 лютого 2022 року країна офіційно закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. Крім того, в результаті атак на морські порти пошкоджено та частково знищено 262 об'єкти портової інфраструктури.

Як наслідок — деякі професії наразі майже втратили актуальність:

стюардеса (-65%);

крюінг-менеджер (фахівець з підбору морських екіпажів для судноплавних компаній, -64%);

авіадиспетчер — жодної вакансії у 2025 році.

Туристична сфера все ще не оговталася: вакансій значно менше

Спочатку пандемія, потім повномасштабне вторгнення — сфера туризму за останні 5 років мала чимало викликів. Це вплинуло на попит на деяких спеціалістів:

візовий менеджер (-81%);

екскурсовод (-70%);

менеджер з туризму (-53%);

покоївка (-41%);

адміністратор готелю (-22%).

Сучасні тенденції з розвитку ШІ й соцмереж впливають на попит

Війна — не єдиний чинник, який позначається на затребуваності професій. За останні 3 роки у світі технологій сталося чимало подій: від заяви керівника інстаграму Адама Моссері про те, що платформа тепер зосередиться на відеоконтенті, до офіційного релізу ChatGPT.

Це сприяло попиту на таких фахівців:

спеціаліст зі штучного інтелекту (з 1 до 15 вакансій, + 1 400%);

директ-менеджер (фахівець з обробки замовлень в інстаграм магазині, +596%);

медіабаєр (+98%);

відеомейкер (+88%);

відеомонтажер (+35%).

Дослідження

Аналітики Work.ua порівняли вакансії, розміщені роботодавцями в січні 2022 року та лютому 2025 року. У ці місяці на Work.ua була майже однакова кількість пропозицій роботи: 97 349 і 98 736 відповідно.

У дослідженні вказано зміни в кількості вакансій за певний період у відсотках. Це означає, що кількість вакансій збільшилася у 15 разів або на 1 400%. Якщо ж кількість вакансій зменшилася, то відсоток буде від'ємним, що вказує на спад у попиті на певну професію.